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Laura Kasner
9h

Are medical examiners even looking for these types of clots in the died suddenly?

https://substack.com/@laurakasner/note/c-277318749

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Rick Zammuto
9h

This year, the criminal mafia, falsely called the Canadian gov has ordered all MD's to lie about causes of death on death certificates to cover-up the mafia's murders!

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