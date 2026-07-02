One of the primary mechanisms for concealing the harms of COVID-19 vaccines has been the willingness of coroners and medical examiners to turn a blind eye to the indications that these products have caused thousands of deaths since their rollout in 2021. In the United States and in many other nations, forensic pathologists have played a key role in concealing this massive crime.

I’ll never forget the first time I heard of a medical examiner turning a blind eye to the true cause of death in order to serve a powerful interest—namely, in the film JAWS, when the medical examiner of Amity Island is pressured by the mayor to declare the first victim’s death the result of a “boating accident.”

I reckoned this was just a figment of Hollywood imagination, but years later, when I became a true crime author, I discovered many cases of medical examiners being subjected to political pressures and financial incentives to abandon their professional integrity.

I was reminded of this a few days ago when I was contacted by a documentary filmmaker in Austria who had learned about my investigation of a mysterious murder in Tyrol, Austria in 1991. Upon completing my investigation, I published a long and detailed report about it on my website. Readers interested in forensics—and how the forensic medical profession may go badly wrong—will find the story interesting.

As the former President of the Austrian Society of Forensic Medicine, Dr. Walter Rabl was, for many years, considered the foremost forensic doctor in Austria. During his career, he was commissioned to serve as the final scientific arbiter in complex and controversial cases, including those of Denisa Soltisova and Joerg Haider. When someone died in Austria under suspicious circumstances and the cause and manner of his death became a matter of debate, Dr. Rabl often had the last word.

As I recounted in my book, Cold a Long Time, Dr. Rabl played a key role in concealing the cause and manner of Duncan MacPherson’s death. After I published the paperback edition in January 2012, I learned about other unnatural deaths in Austria that were handled by Dr. Rabl and the Austrian criminal justice system in a highly questionable manner. As the families of the deceased have suffered a fate similar to the MacPherson family, I believe it is appropriate to tell their stories on this website.

The Angelika Foeger Case

Thirty-two-year-old Angelika Foeger--wife of Walter Foeger and mother of two children--worked part time as an accountant at a cheese factory in the Tyrolean town of Graen. On June 9, 1990, she was assaulted and murdered--stabbed four times and strangled--at her place of work. Shortly after the police arrived, a young apprentice named Martin Kofler, who was heavily intoxicated, confessed to the crime. His motive, he explained, was sexual. He’d wanted to rape Angelika.

With this confession, the case seemed, at first glance, to be clear and simple. There was, however, a significant piece of physical evidence found at the crime scene that has haunted Angelika’s widower ever since. Defensive stab wounds on Angelika’s hands and right wrist indicated that she had fought her assailant. The injury pattern on her throat and congestive hemorrhaging around her eyes indicated that she had also been manually strangled with considerable force. In her bloody right hand were found approximately 20 light blond hairs, and it was obvious that she had ripped them out her assailant’s head during the struggle.

Dr. Rabl examined the crime scene a few hours after Angelika was murdered, and in his initial report he wrote: “In the [victim’s] right hand were found twenty light-colored hairs that obviously do not match the woman’s hair color. The hairs are secured as evidence.” This statement echoed the assertion of crime scene investigator Markus Hammerl, who wrote in his report: “In the victim’s right hand were found blond hairs that are apparently not from the victim.” The following morning, Dr. Rabl performed an autopsy and made the following notes pertaining to the hair evidence:

1. The [victim’s] head hair is dark brown, the hair in upper region of the skull is circa 7-8 centimenters long; on the back of the head the hair is over 20 centimeters long. In so far as it is possible to judge from exterior inspection, the hair-bearing skin appears uninjured. 2. Head hairs are taken from the victim for forensic comparative analysis.

From Dr. Rabl’s statements pertaining to the hair in his crime scene and autopsy reports, it is clear that the next step in the investigation was to compare the “20 lighter hairs” found in Angelika’s right hand to head hairs from the prime suspect--i.e., Martin Kofler, the young apprentice who confessed to the crime.

Kofler was a young and naive country boy, and at the time he gave his confession (with no witnesses or a lawyer present), he had a BAC of .19 The law officer who persuaded him to confess was the local Gendarmerie Kommandant--a man named Franz Wolf, who was well-known to be a good friend of the owner of the cheese factory in which the crime had taken place.

The light-colored head hairs found in Angelika’s right hand presented the most valuable, objective means of confirming Martin’s confession. It is therefore most peculiar that--in his concluding forensic evaluation of the crime, dated September 24, 1990--Dr. Rabl mentioned nothing about comparing the hairs found in Angelika’s right hand with Martin Kofler’s hair. Reference to a “comparative forensic analysis” of this primary trace evidence is also conspicuously missing from the Innsbruck Public Prosecutor’s indictment of Martin Kofler, dated November 30, 1990.

A proper telling of all the bizarre twists and turns in the Angelika Foeger story would require an entire book. Walter Foeger’s cousin--a retired Tyrolean gendarm named Wolfram Foeger--has written a first draft. An experienced criminal investigator, Wolfram was initially skeptical of Walter’s perception that the Innsbruck authorities were not handling the case properly. However, at the moment he realized that the hairs found in Angelika’s right hand did NOT match Martin Kofler’s head hair, he became convinced that something was indeed badly amiss.

The Foeger family and Martin Kofler’s defense attorney demanded that a proper comparitive analysis of Martin Kofler’s hair, Angelika’s hair, and the hairs found in Angelika’s right hand be performed. At this point, the Innsbruck Court asked the Foeger family for a sample of Angelika’s head hair. The Court did not mention that Dr. Rabl had already taken a sample of her hair for “forensic comparitive analysis.”

About a year before Angelika was murdered, she’d changed her hair style from long to short, and Walter Foeger still had a large, braided lock that he had kept as a momento. This was turned over to the Institute of Forensic Medicine. Shortly thereafter Dr. Rabl presented his findings: The hairs found in Angelika right hand did NOT match Martin Kofler’s hair. However, based on his analysis of the lock of Angelika’s hair provided by the family, Dr. Rabl concluded that the victim had “light to white-colored” hair in the region of her temples. According to Walter Foeger, this is a bold-faced lie. The crime scene photos, as well as the autopsy photos that Dr. Rabl himself took (at the same time he took a sample of Angelika’s hair) support Walter Foeger’s contention.

The above image was taken of Angelika at the crime scene, a few hours after her death. It is just one of many images that support Dr. Rabl’s initial statement that the victim’s hair color is “dark brown.” Moreover, if Angelika had “light to grey” hair around her temples, why didn’t Dr. Rabl note this during his autopsy, when he carefully examined her scalp for injuries, noted her hair color as “dark brown,” and took a sample of her hair for “forensic comparative analysis”?

In spite of the highly questionable manner in which the key hair evidence was handled, Martin Kofler was convicted of the murder in 1991.

About a year after the trial, Walter Foeger complained to Dr. Rainer Henn--then director of the Innsbruck Institute of Forensic Medicine--about Dr. Rabl’s hair evaluation, and Dr. Henn agreed to conduct his own evaluation. Shortly after he completed it, he informed the Foeger family that he would apply to the Innsbruck Court to reopen the investigation after he returned from a trip to the Austrian state of Carinthia, where he was scheduled to give a lecture about Oetzi the Iceman. As fate would have it, Dr. Henn never filed the application because he was killed in a car accident on his way back to Innsbruck from the lecture.

After Dr. Henn’s death, Mr. Foeger and his sister made an appointment with Dr. Rabl to discuss Dr. Henn’s evaluation of the hair. Upon their arrival at the Institute of Forensic Medicine, Dr. Rabl told them that he couldn’t find Dr. Henn’s report and that he knew nothing about it.

In 1993--two years after Martin Kofler’s trial--DNA evidence was first accepted by Austrian criminal courts, and so both Walter Foeger and Martin Kofler’s defense attorney petitioned the Innsbruck Court to reopen the investigation and to perform a DNA comparison of the hairs found in Angelika’s right hand with a lock of her own hair. In flagrant violation of the Austrian Code of Criminal Procedure (StPO § 3. Objektivität und Wahrheitserforschung) the Innsbruck Court denied this request.

Walter Foeger and Matin’s defense attorney then petitioned the Court to release the evidence to that another accredited institute could perform the analysis. The Innsbruck Court denied this request on the grounds of securing evidence.

On December 11, 2007, Walter Foeger visited Dr. Rabl at the Innsbruck Institute of Forensic and personally requested the hairs. Dr. Rabl replied that the hairs had been lost during a recent remodeling of the Institute. In a subsequent letter to the Innsbruck public prosecutor’s office, the current Institute Director Richard Scheithauer stated that the hairs in question had indeed been lost. Only the empty nylon evidence bag could be found. So much for securing evidence.

Another disturbing aspect of the crime was a stab wound to the right side of Angelika’s chest. As Dr. Rabl noted in his autopsy report:

The stab penetrated further into the superior vena cava approximately 3 centimeters above the pericardium. The superior vena cava is pierced through.

According to four forensic scientists with whom I have consulted, including two forensic doctors, Angelika could not have lived for more than five minutes with this injury. Given that she was still alive but rapidly dying when an emergency doctor arrived appoximately 8 to 10 minutes later, it is clear that someone inflicted this fatal wound after Martin Kofler ran to the neighbor’s house to call an ambulance.

To further analyse the case, I showed the crime scene photos to the renowned Crime Scene Investigator, Kenton Wong. From his evaluation of the photos, he came to the same conclusion as Wolfram Foeger--i.e., that many aspects of the crime scene, as well as Angelika Foeger’s injuries, do not match the official version of the crime (based on Martin Kofler’s confession). He also observed that the crime scene in Martin’s bedroom appears to have been staged. A striking indication of this is the shirt that Martin purportedly wore while he attacked Angelika and that was purportedly found by crime scene investigators on the floor of his room. He was not wearing it when he ran to the neighbor’s house to call the ambulance.

Review of the photograph of Mr. Kofler’s shirt (which was purportedly recovered on the floor of his bedroom and which he purportedly wore during his attack on Mrs. Foeger) revealed that the blood stain patterns observed on the shirt were not consistent with those typically associated with active blood spatter deposition while being worn by an assailant in cases involving multiple stab wounds. Rather, examination of the blood stain located at the area of the front upper right chest region of the shirt suggests that it was not worn and instead had been held/bunched together from the back of the garment (with the front area of the shirt facing outward) while it was subsequently utilized to wipe a bloody area in some fashion, which resulted in the contact transfer pattern exhibited on the shirt (see photo below). [Lab Report by Kenton S. Wong, Senior Forensic Scientist, Forensic Analytical Sciences, Inc, Hayward, California, 06.11.2012].

Other men were possibly present at the cheese factory on the day Angelika was murdered, including the owner’s son--a young man the same age as Martin Kofler. Wolfram Foeger believes that a proper investigation would have included comparing the hairs found in Angelika’s right hand with head hairs from the owner’s son. However, given that the Innsbruck Institute of Forensic Medicine “lost” the hairs found in Angelika’s right hand--just as it burned Raven Vollrath’s t-shirt and neglected to analyze Duncan MacPherson’s shredded limbs, clothing, and snowboard--the possibility of easily confirming or ruling out this hypothesis has been eliminated.

The Foeger case is yet another example of the psychological devastation that is wrought when the unnatural and violent death of a family member is not properly investigated. For 22 years, Walter Foeger has been tormented by the suspicion that another man committed or at least participated in the brutal assault and murder of his beloved wife, and that this man has been allowed to go entirely unpunished. A simple DNA test would have either indicated an accomplice or put Walter Foeger’s suspicion to rest. Nevertheless, the Innsbruck Court refused to order this procedure and refused to hand over the evidence to the victim’s next of kin. To add insult to injury, Dr. Rabl or one of his colleagues at the Institute of Forensic Medicine then “lost” this key evidence in a case of murder--a crime that has no statute of limitations.

Author’s Note: The following is a German translation of my original report. I publish here for my German and Austrian readers.

Als ehemaliger Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Gerichtliche Medizin war Dr. Walter Rabl der führende Gerichtsmediziner in Österreich. Im Laufer seiner Karriere wurde er in komplexen und kontroversen Fällen wie denen Denisa Soltisovas und Jörg Haiders mit der Rolle des endgültigen Gutachters beauftragt. Wann immer jemand in Österreich unter verdächtigen Umständen zu Tode kommt und sowohl Todesursache und Todesart zu einer Debatte kam, hatte Dr. Rabl oft das letzte Wort.

Dieser Sachverhalt ist von höchster Ironie, denn - wie ich in Eiskalter Tod schildere - spielte Dr. Rabl eine Schlüsselrolle in der Verschleierung & Vertuschung der Todesursache und Todesart Duncan MacPherson. Bei meinen Recherchen erfuhr ich von anderen unnatürlichen Todesfällen in Österreich die von Dr. Rabl und vom Strafjustizsystem auf höchst fragwürdige Weise behandelt wurden. Da die Familien der Verstorbenen ein ähnliches Schicksal erlitten haben wie die Familie MacPherson, halte ich es für angemessen eine Kurzdarstellung dieser Fälle auf dieser Website zu präsentieren.

NEUE ENTWICKLUNG: Profil Zeitschrift hat gerade einen Bericht über diesen Fälle veröffentlicht.

Angelika Föger

Die 32-jährige Angelika Föger – Ehefrau von Walter Föger und Mutter von zwei Kindern – war Buchhalterin einer Molkerei in der tirolischen Stadt Grän. Am 9. Juni 1990 wurde sie an ihrem Arbeitsplatz ermordet (mit vier Messerstichen verletzt und dann erdrosselt).

Gegen 15.00 Uhr kam der junge Lehrling Martin Kofler zum Nachbarhaus gegenüber der Molkerei. Er sagte es gab eine Notfall in der Molkerei und die Nachbarn mögen bitte schnell die Rettung rufen. Als die Sanitäter eintrafen, fanden sie die Frau im Zimmer Martin Koflers am Boden liegend. Sie war noch schwach am Leben, aber lag bereits im Sterben wegen des schweren Blutverlustes aus den Stichwunden. Die Sanitäter und ein Rettungsarzt, der ein paar Minuten spaeter eintraf, konnten die Frau nicht retten.

Unmittelbar nach dem Eintreffen der Gendarmerie wurde Martin Kofler als Hauptverdächtiger betrachtet - angeblich weil das Opfer in seinem Zimmer aufgefunden wurde. Es gab zahlreiche Hinweise, dass die Frau in ihrem Büro, das gleich den Flur hinunter zu finden war, angegriffen wurde. Die Gendarmerie hat ihr Büro dennoch nicht abgesichert - nur Martins Zimmer.

Zu Beginn gab Martin Kofler an er sei von seiner Mittagspause zurückgekehrt und fand die blutüberströmte Frau in seinem Zimmer. Er wollte ihr helfen und rannte zu den Nachbarn, um die Rettung anzurufen. Die Gendarmerie hielt ihn dennoch für verdächtig und ersuchte ihn zur Befragung mit auf die Dienststelle zu kommen. Alleine im Dienstwagen mit Franz Wolf, der örtliche Gendarmeriekommandant, hat Wolf Martin gesagt, dass die Frau in seinem Zimmer und das Blut an seiner Kleidung ausreichen, seine Schuld zu beweisen und dass er gestehen sollte. Laut Wolf hat er dann das Verbrechen gestanden. Stunden später, beginnend um 22.40 Uhr bei der Kriminalabteilung des Landesgendarmeriekommandos in Innsbruck, hat Martin das Geständnis wiederholt.

Weil Franz Wolf ein guter Freund des Besitzers der Molkerei war, konnte seine Befangenheit nicht ausgeschlossen werden. Trotzdem schien der Fall mit Martins Geständnis gelöst. Es gab jedoch am Tatort gefundenes Beweismaterial, das Angelikas Witwer seitdem keine Ruhe lässt. Die Schnittwunden an ihren Händen deuteten darauf hin, dass sie versucht hatte, ihren Angreifer abzuwehren. In ihrer blutigen rechten Hand fanden sich etwa 20 hellblonde Haare, und es war offensichtlich, dass sie diese ihrem Peiniger während des Kampfes vom Kopf gerissen hatte.

Einige Stunden nach dem Mord untersuchte Dr. Walter Rabl (Gerichtsmedizin Innsbruck) den Tatort und schrieb in seinem ersten Bericht:

[LOKALAUGENSCHEIN, 09.06.1990 um 19.15 Uhr]: »In der rechten Hand [des Opfers] befinden sich hellere Haare, die offensichtlich nicht der Haarfarbe der Frau entsprechen.« Diese Aussage spiegelte auch die Feststellung Markus Hammerls von der Spurensicherung wider, der in seinem Bericht schrieb: »In der rechten Hand des Opfers wurden blonde Haare festgestellt, die augenscheinlich nicht vom Opfer stammen.«

Am nächsten Morgen führte Dr. Rabl eine Obduktion durch und vermerkte zu Angelikas Haaren folgendes:

-Das Haupthaar ist dunkelbraun, die Haare in der hohen Scheitelregion ca. 7–8 cm lang, in der Hinterkopfregion sind die Haare über 20 cm lang. Die behaarte Kopfdecke erscheint, soweit äußerlich beurteilbar, unverletzt. -Entnommen wurde zur spurenkundlichen Vergleichsuntersuchung: Kopfhaare. [Dr. Walter Rabl, Obduktions-und Asservierungsprotokoll 90/335 nach der Leichenoeffnung am 10.06.1990 ab 10.00 Uhr im Krankenhaus Reutte].

Aus Rabls Feststellungen geht klar hervor, dass man als nächsten Schritt in den Ermittlungen die in Angelikas rechter Hand gefundenen »helleren Haare« mit dem Haar des Hauptverdächtigen Martin Kofler vergleichen musste. Während seiner Vernehmung in Innsbruck wurde er gefragt: “Können Sie sich erinnern, ob die Frau Sie bei den Haaren gepackt hat?” Martin beantwortete diese Frage: “Des wüßt i eigentlich et, daß sie mi bei die Hoar ghät hot.”

Die Haare, die man in Angelikas Hand gefunden hatte, boten die beste Möglichkeit, Martins Geständnis wissenschaftlich zu bestätigen. Es ist daher extrem sonderbar, dass Dr. Rabl in seinem abschließenden Gutachten vom 24. September 1990 nichts von einem Vergleich der in Angelikas Hand gefundenen Haare mit denen Martin Koflers erwähnte. Seltsamerweise fehlt auch in der Anklageschrift der Innsbrucker Staatsanwaltschaft vom 30. November 1990 jeder Hinweis auf eine »spurenkundliche Vergleichsuntersuchung« dieses wichtigen Beweismaterials.

Die grotesken Ereignisse und Wendungen in Angelika Fögers Fall würden ein ganzes Buch füllen. Walter Fögers Cousin, ein pensionierter Tiroler Gendarm namens Wolfram Föger, hat eine erste Fassung geschrieben. Durch seine langjährige Erfahrung bei der Spurensicherung läuteten bei Wolfram sämtliche Alarmglocken, als er erfuhr, dass die in Angelikas rechter Hand gefundenen Haare nicht mit denen von Martin übereinstimmten. Bei weiteren Ermittlungen fiel ihm auf, dass viele Details des Tatorts und auch Angelikas Verletzungen nicht zur offiziellen Version des Verbrechens passten. Da gewann er die Überzeugung, dass Martin Kofler mindestens einen Komplizen gehabt haben musste. Es war sogar möglich, dass sein gesamtes Geständnis falsch war.

Die Familie Föger und Martins Verteidiger verlangten eine Vergleichsanalyse von Martins Haar, Angelikas Haar und dem Haar, das man in Angelikas rechter Hand gefunden hatte. Zu diesem Zeitpunkt bat das Innsbrucker Gericht Walter Föger um eine Probe von Angelikas Haar. Das Gericht verschwieg ihm, dass Dr. Rabl bereits eine Haarprobe zur »spurenkundlichen Vergleichsuntersuchung« entnommen hatte. Doch davon erfuhr die Familie Föger erst viel später.

Etwa ein Jahr vor dem Mord hatte sich Angelika ihre langen Haare kurz schneiden lassen, und Walter Föger hatte noch eine lange, geflochtene Strähne, die er als Erinnerung behielt. Diese wurde ans Institut für Gerichtliche Medizin gebracht. Kurze Zeit später präsentierte Dr. Rabl seine Ergebnisse: Die in Angelikas rechter Hand gefundenen Haare stimmten nicht mit denen Martin Koflers überein. Basierend auf der Analyse der von Angelikas Familie zur Verfügung gestellten Strähne schloss Rabl jedoch, dass Opfer habe »weiße, helle Haare« um ihre Geheimratsecke und müsse während des Kampfes mit Kofler ihr eigenes Haar ausgerissen haben.

Dies war eine außergewöhnliche Abweichung von Rabls ursprünglichem Autopsiebericht, in dem dieser vermerkt hatte, Angelika habe gleichmäßig braunes Haar gehabt, was auch auf den Fotos vom Tatort und der Autopsie gut zu erkennen ist. Wenn sie also tatsächlich »weiße, helle Haare« um ihre Geheimratsecke gehabt hätte, warum war dies Rabl dann nicht bereits bei der Autopsie aufgefallen, als er ihre Kopfhaut auf Verletzungen untersuchte und eine Haarprobe zur »spurenkundlichen Vergleichsuntersuchung« entnahm? Was ist mit der Probe am 10.06.1990 passiert? Hat sie Dr. Rabl verloren?

Oben: Tatort Foto von Angelika Föger

Obwohl mit diesen Beweismitteln also äußerst fragwürdig umgegangen wurde, wurde Martin Kofler 1991 für schuldig befunden. Etwa ein Jahr nach der Verhandlung beschwerte sich Walter Föger bei Dr. Rainer Henn, dem damaligen Direktor der Gerichtsmedizin Innsbruck, über Dr. Rabls Haargutachten, und Henn willigte ein, das Beweismaterial erneut zu untersuchen. Kurz darauf teilte er der Familie Föger mit, er habe ein revidiertes Gutachten erstellt. Nach seiner Rückkehr aus Kärnten, wo er einen Vortrag über den Eismann Ötzi halte, wolle beim Innsbrucker Gericht eine Wiedereröffnung des Falles beantragen. Wie es das Schicksal wollte, kam es nie zu diesem Antrag, weil Dr. Henn auf dem Rückweg nach Innsbruck bei einem Autounfall ums Leben kam. Nach seinem Tod suchten Walter Föger und dessen Schwester Dr. Rabl auf, um Dr. Henns revidiertes Gutachten zu diskutieren. Rabl erklärte ihnen, er wisse nichts davon.

Im Jahre 1993 – zwei Jahre nach Martin Koflers Verurteilung – wurde der DNA-Beweis erstmals an österreichischen Gerichten zugelassen, also reichte Martins Verteidiger beim Innsbrucker Gericht eine Petition ein, den Fall wieder zu öffnen und einen DNA-Vergleich von Angelikas Haar mit den in ihrer Hand gefundenen Haaren durchzuführen. In offenkundiger Verletzung von §3 StPO (Objektivität und Wahrheitserforschung) wies das Oberlandesgericht Innsbruck diese Anfrage mit folgender Begründung zurück:

…dass Angelika Föger im vorderen Kopfbereich (»Geheimratsecke«) helle bis weiße Haare aufgewiesen habe. (…) Da Angelika Föger laut Obduktionsbefund durch das Aufschlagen beim Sturz während der Angriffe des Verurteilten eine 3 cm große Einblutung der Kopfschwarte in der rechten Hinterkopfregion erlitten habe, widerspreche es nicht der Lebenserfahrung, dass sich das Opfer selbst an den Haaren angefasst habe, weshalb auch die Haare von Angelika Föger stammen können… [Dr. Johann Mahlknecht, Oberlandesgericht Innsbruck, Abt. 8, am 15. September 1993].

In anderen Worten: Martin blieb im Gefängnis weil es möglich war, die Haare stammten von Angelika und nicht von einem anderen Täter.

Unzufrieden mit dieser Begründung forderten Martins Verteidiger und Walter Föger das Gericht auf, das Haar herauszugeben, damit ein anderes renommiertes Institut eine DNA-Untersuchung durchführen könne. Das Gericht wies mit der Begründung der Beweissicherung auch dieses Ersuchen ab.

Am 11. Dezember 2007 suchte Walter Föger Dr. Rabl in dessem Büro auf uns verlangte die Haare. Dr. Rabl erwiderte, diese seien während einer kürzlichen Umstrukturierung des Instituts verloren gegangen. In einem nachfolgenden Brief an die Staatsanwaltschaft Innsbruck bestätigte der gerichtsmedizinische Direktor Richard Scheithauer, dass die Haare tatsächlich verloren seien. Lediglich den leeren Nylonbeutel, in dem die Beweise aufbewahrt worden waren, habe man gefunden. Soviel zur Beweissicherung.

Wahrscheinlich waren am Tag von Angelikas Ermordung noch weitere Männer in der Sennerei anwesend, darunter auch der Sohn des Eigentümers – ein junger Mann im selben Alter wie Martin Kofler mit blondem Haar. Walter Föger ist der Meinung, dass zu einer ordentlichen Ermittlung auch der Vergleich der in Angelikas Hand gefundenen Haare mit denen des Sohnes des Eigentümers gehört hätte.

Ein weiterer verstörender Aspekt dieses Verbrechens war eine Stichwunde in der rechten Seite von Angelikas Brustkorb. Dr. Rabl schrieb dazu in seinem Obduktionsbericht:

Der Stich kann weiter verfolgt werden in die obere Hohlvene, ca. 3 cm oberhalb der Umschlagfalte des Herzbeutels. Die obere Hohlvene ist durchstochen. [Dr. Walter Rabl, Obduktions-und Asservierungsprotokoll 10.06.1990 um 10.00 Uhr, KH-Reutte].

Vier forensischen Wissenschaftlern zufolge, die ich dazu konsultiert habe – darunter zwei Gerichtsmediziner – kann Angelika mit dieser Verletzung höchstens noch fünf Minuten gelebt haben. Wenn man bedenkt, dass sie zwar noch am Leben, aber dem Tode bereits sehr nahe war, als die Sanitäter eintrafen, wird klar, dass ihr diese tödliche Wunde beigebracht wurde, nachdem Martin Kofler ins Nachbarhaus gerannt war, um die Sanitäter zu rufen.

Um den Fall weiter zu analysieren, habe ich alle Tatortfotos an den renommierten Crime Scene Investigator (Tatort-Ermittler), Kenton Wong geschickt. Nachdem er die Tatortfotos begutachtet hatte, ist er zum selben Schluss wie Wolfram Föger gekommen. Und zwar, dass viele Details des Tatorts und auch Angelikas Verletzungen nicht zur offiziellen Version (basierend auf Martin K.s Geständnis) des Verbrechens passten.

Vollständiges Gutachten von Kenton S. Wong

Er bemerkte, dass der Tatort in Martins Zimmer Hinweise der Inszenierung zeigte. Als Beispiel dafür dient etwa das Hemd, das Martin angeblich trug als er Angelika angegriffen hat (es wurde später am Boden in seinem Zimmer gefunden und er trug es nicht als er bei den Nachbarn die Sanitaeter gerufen hat).

Das Foto von Herrn Koflers Hemd, das er angeblich trug als er Angelika Föger angegriffen hat, zeigt ein Blutspurenmuster das unvereinbar mit dem Blutspurenmuster, das man typischerweise bei Messerattacken vorfindet, ist. Das Muster auf dem Hemd legt ahe, dass jemand das Hemd auf der Rückseite zusammengefasst hat und mit der Vorderseite das Blut aufwischt. [Gutachten von Kenton Wong, Senior Forensic Scientist, Forensic Analytical Sciences, Inc, Hayward, California, 06.11.2012].

Oben: Martin Koflers Hemd: Beachten Sie den leeren Bereich in der Mitte des oberen Blutflecks. Das ungewöhnliche Muster legt nahe, dass jemand das Hemd auf der Rueckseite zusammengefasst hat und mit der Vorderseite das Blut aufwischte.

Der Fall Angelika Föger ist ein weiteres Beispiel für die psychologische Verheerung, die entsteht, wenn beim Tod eines Familienmitgliedes nicht richtig ermittelt wird. Zweiundzwanzig Jahre lang plagte Walter Föger der Verdacht, dass ein anderer Mann den brutalen Überfall und Mord an seiner Frau begangen haben oder zumindest daran beteiligt gewesen sein könnte, und dass man diesen Mann vollkommen straflos hätte davonkommen lassen. Ein simpler DNA-Test hätte entweder Hinweise auf einen weiteren Täter geliefert oder Walter Föger von seinem Verdacht erlöst, doch das Innsbrucker Gericht weigerte sich, diese Prozedur anzuordnen. Wie um die Hinterbliebenen noch zu verspotten, »verlor« die Gerichtsmedizin Innsbruck daraufhin diesen Schlüsselbeweis in einem Mordfall – ein Verbrechen, für das es keine Verjährungsfrist gibt.

Im Februar 2012 stellte Walter Föger Strafantrag gegen Dr. Rabl wegen Erstellung eines falschen Gutachtens und Unterdrückung von Beweismitteln. Diese Anzeige wurde dem Welser Staatsanwalt Wolfgang Tursky zur Prüfung vorgelegt--anscheinend um Befangenheit zu vermeiden. In der Tat hat Dr. Rabl im Jahr zuvor ein (sehr hilfreiches) Gutachten für Tursky bezüglich den Fall Denisa Soltisova geschrieben. Am 29. Juni 2012 wies Tursky die Anzeige mit der Begründung ab, dass die angeblichen Gesetzesverstöße Rabls verjährt seien.

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